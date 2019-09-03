Умерла студентка из Москвы, впавшая в кому после купания в турецком бассейне

19-летняя студентка из Москвы, которая впала в кому после купания в бассейне на турецком курорте Аланья, умерла в НИИ Склифосовского. Об этом сообщает МК.

В последние дни состояние девушки оценивалось как критическое.

Как уже сообщал Лайф, 19-летняя девушка плавала в бассейне в водном парке развлечений Sealanya Seapark в маске и с трубкой. Однако в какой-то момент начала тонуть. Отдыхающим удалось вытащить москвичку из воды, но она была без сознания. С 22 августа она находилась в коме. Спустя неделю её перевезли в столичную больницу.