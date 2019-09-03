СК снял обвинения с пяти фигурантов дела о массовых беспорядках 27 июля

Следственный комитет прекратил уголовное преследование пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля. Об этом сообщается на официальном сайте СКР.

— СК РФ... пришёл к выводу об отсутствии состава преступления в действиях Сергея Абаничева, Даниила Конона, Валерия Костенка, Владислава Барабанова и Дмитрия Васильева... Уголовное преследование в отношении названных лиц прекращено, избранные им меры пресечения отменены, — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что в действиях указанных лиц "усматриваются признаки административного правонарушения", материалы направлены в органы МВД России.