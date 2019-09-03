Скончалась актриса Зинаида Славина

Народная артистка РСФСР Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщается во вторник на сайте "Содружества актёров Таганки". Причины смерти не сообщаются.

Славина являлась ведущей актрисой театра, сыграла более чем в 1600 спектаклях. Однако запомнилась она и кинозрителю. На её счету роли в таких фильмах, как "Дорога к морю", "Иван да Марья", "Происшествие, которого никто не заметил", "О друзьях-товарищах" и многие другие.

Напомним, что 20 августа не стало народной артистки России Александры Назаровой. Она снималась во многих популярных фильмах и телесериалах, в том числе в "Бригаде", "Моей прекрасной няне".