Скончалась актриса Зинаида Славина

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Народная артистка РСФСР Зинаида Славина скончалась в возрасте 79 лет. Об этом сообщается во вторник на сайте "Содружества актёров Таганки". Причины смерти не сообщаются.

<p>Фото <a href="https://taganka-sat.ru/news/pub1567500961 " target="_blank">с сайта</a> &#34;Содружества актёров Таганки&#34;</p>

Славина являлась ведущей актрисой театра, сыграла более чем в 1600 спектаклях. Однако запомнилась она и кинозрителю. На её счету роли в таких фильмах, как "Дорога к морю", "Иван да Марья", "Происшествие, которого никто не заметил", "О друзьях-товарищах" и многие другие.

Напомним, что 20 августа не стало народной артистки России Александры Назаровой. Она снималась во многих популярных фильмах и телесериалах, в том числе в "Бригаде", "Моей прекрасной няне".

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