Психолог раскрыла секрет популярности песни "Третье сентября" Шуфутинского

Медицинский психолог клинической психиатрической больницы имени Алексеева Анна Якушенко объяснила популярность песни Михаила Шуфутинского "Третье сентября" тем, что в ней есть "боль, на которую откликается каждый".

— Песня обладает удачным сочетанием характеристик, которые способствуют популярности: во-первых, это шансон, Шуфутинский, запоминающийся мотив, — приводит агентство "Москва" слова психолога.

Другими составляющими успеха композиции стали смысл песни, понятный всем, и боль, находящая отклик у каждого слушателя. Отчасти поэтому песня и стала интернет-мемом. По словам доктора, люди любят традиции и памятные даты, они дают обществу возможность объединиться.

Ранее автор "Третьего сентября" Игорь Николаев рассказал, почему выбрал именно эту дату, а сам исполнитель Михаил Шуфутинский объяснил популярность песни душевностью и трагичностью.