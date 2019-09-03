Путин возложил венок к памятнику полководцу Жукову в Улан-Баторе

Российский лидер пообщался с ветеранами сражений на Халхин-Голе, а также с правнучкой знаменитого маршала.

Президент России Владимир Путин и лидер Монголии Халтмагийн Баттулга возложили венок к памятнику Георгию Жукову в Улан-Баторе. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

Напомним, что официальный визит российского лидера в Монголию приурочен к торжествам по случаю 80-летия победы советских и монгольских войск в битве с японцами на Халхин-Голе, где Жуков руководил наступательной операцией.

На церемонии возложения присутствовали ветераны — участники сражений на Халхин-Голе, а также российские и монгольские участники международной молодёжной экспедиции "Пламя гордости за победу". Некоторые из ветеранов были в национальных монгольских костюмах.

По данным РИА "Новости", Путин и Баттулга пообщались с ветеранами и правнучкой знаменитого маршала.

— Будем гордиться ветеранами, слава богу, они живы. Будем хранить святую память о ваших родственниках, — заверил гостей церемонии российский лидер.

Накануне два президента провели переговоры в юрте, установленной на пятом этаже Государственного дворца. В ходе встречи Путин заявил о братских отношениях между Россией и Монголией.