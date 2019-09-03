Розенбаум рассказал о самочувствии после госпитализации

Александр Розенбаум рассказал о своём состоянии здоровья после госпитализации, сообщает KP.RU.
— Всё нормально, всё будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, всё будет замечательно, — сказал певец.
Также он рассчитывает, что в его концертном графике, который начинается с 21 сентября, никаких изменений не будет.
Напомним, накануне, 2 сентября, у Александра Розенбаума ухудшилось самочувствие и появились головные боли, в результате чего певца госпитализировали.
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