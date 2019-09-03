Розенбаум рассказал о самочувствии после госпитализации

Певец находится в больнице под присмотром врачей, он настроен позитивно и ждёт скорой встречи со зрителями на концертах.

Александр Розенбаум рассказал о своём состоянии здоровья после госпитализации, сообщает KP.RU.

— Всё нормально, всё будет хорошо, надеюсь. Я в больнице, под присмотром хороших докторов, всё будет замечательно, — сказал певец.

Также он рассчитывает, что в его концертном графике, который начинается с 21 сентября, никаких изменений не будет.

Напомним, накануне, 2 сентября, у Александра Розенбаума ухудшилось самочувствие и появились головные боли, в результате чего певца госпитализировали.