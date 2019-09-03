Главу томского отделения Сбербанка похитили из-за долгов

Главу отделения Сбербанка в городе Стрежевой Томской области похитили 28 августа из-за долгов. Сейчас мужчина уже на свободе. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору".

28 августа об исчезновении мужчины сообщила его супруга. В результате следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий пропавшего нашли.

— Мужчина сообщил, что 28 августа был похищен двумя неизвестными лицами, которые вывезли его в соседний город, где незаконно удерживали в частном доме до 2 сентября с целью возвращения ранее одолженных денежных средств, — говорится в сообщении регионального СУ СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело, похитителям грозит до 12 лет тюрьмы.