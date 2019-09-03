Обвиняемого в нападении на силовиков 27 июля Подкопаева приговорили к колонии

Ивана Подкопаева, обвиняемого в нападении на сотрудников правоохранительных органов на несогласованной акции 27 июля, приговорили к трем годам колонии общего режима. Это решение вынес Тверской суд Москвы, признав его виновным.

— Суд приговорил Ивана Подкопаева к трем годам колонии общего режима, — огласила решение судья.

Добавим, дело рассматривалось в особом порядке. Ранее Подкопаев полностью признал вину и раскаялся. Меж тем гособвинитель просил для напавшего на силовиков — три года четыре месяца колонии.

Напомним, во время несогласованной акции 27 июля Подкопаев скрыл лицо под балаклавой и распылил баллончик в лица сотрудников правоохранительных органов. В итоге у двух силовиков — химические ожоги глаз. При задержании у Подкопаева нашли нож, противогаз, строительные молоток и перчатки.