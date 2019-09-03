В Заполярье нашли тело пропавшего туриста, больше месяца с ним была его собака

Признаков насильственной смерти мужчины обнаружено не было, пролить свет на причины его гибели должна судмедэкспертиза.

В Мурманской области обнаружили тело туриста из Санкт-Петербурга, пропавшего в конце июля. Рядом с ним всё это время была его собака — золотистый ретривер, питомец выжил.

— 27 июля 2019 года он оставил свой автомобиль на парковке ООО "Ловозерский ГОК", сообщив, что направляется в сторону Сейдозера. Обратно мужчина планировал вернуться через сутки, — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления СКР.

Тело туриста 1953 года рождения было найдено в Ловозерских тундрах 2 сентября, в 3,5 километра от парковки. Признаки насильственной смерти не обнаружены, причину смерти мужчины установит судмедэкспертиза.