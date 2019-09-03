Рейс UTair задержали из-за попадания в самолёт птицы

Вылет рейса UTair из Нижневартовска в Тюмень задержали из-за попадания птицы в воздухозаборник. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

— Рейсы Нижневартовск — Ханты-Мансийск — Тюмень — Уфа — Казань выполняются с задержкой, так как в воздухозаборник самолёта попала птица. Компания заменила борт, резервный прилетел из Сургута, —рассказали в пресс-службе перевозчика.

В итоге рейс из ХМАО прибыл в Тюмень в 12:36 местного времени вместо 9:45. В Казань с промежуточной посадкой в Уфе пассажиры вылетели в 13:43, хотя первоначально должны были отправиться в 10:35.