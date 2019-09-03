Лайф публикует трогательное видео встречи пропавшей 20 лет назад девочки с мамой

В распоряжении Лайфа оказалось трогательное видео первых минут встречи семьи из Белоруссии, которая воссоединилась со своей пропавшей 20 лет назад дочкой. На кадрах видно, как Юлия Моисеенко обнимается с мамой, а та плачет от счастья.

Ранее Лайф рассказывал, что уроженка Белоруссии, которую в 1999 году нашли на рязанском вокзале, спустя 20 лет воссоединилась с семьей. Юле было всего четыре года, когда она пропала из поезда Минск — Осиповичи, на котором ехала с родителями.

Через 20 лет молодой человек Юли помог ей найти родителей. Он обнаружил в Интернете информацию о пропавшей в поезде девочке и позвонил в дежурную службу милиции Белоруссии. Таким образом молодой человек помог воссоединиться семье.