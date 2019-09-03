В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

2 сентября около 6:30 утра восьмилетняя Маша ушла из своего дома в селе Паниковец Елецкого района при неустановленных обстоятельствах. Её местонахождение до сих пор не известно.

В поисках ребёнка участвуют сотрудники полиции Елецкого района, а также волонтёры и добровольцы. Кроме того, сообщается, что к поискам подключились парапланеристы.