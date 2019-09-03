В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка

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Фото © СУ СК РФ по Липецкой области

В Липецкой области пропала восьмилетняя девочка, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство малолетнего", сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

<p>Фото © <a href="https://lipetsk.sledcom.ru/upload/site13/document_news/8a254b07-61ff-44b9-a91a-0c86b58dfb54-418x320.jpg" target="_blank">СУ СК РФ по Липецкой области</a></p>

2 сентября около 6:30 утра восьмилетняя Маша ушла из своего дома в селе Паниковец Елецкого района при неустановленных обстоятельствах. Её местонахождение до сих пор не известно.

В поисках ребёнка участвуют сотрудники полиции Елецкого района, а также волонтёры и добровольцы. Кроме того, сообщается, что к поискам подключились парапланеристы.

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