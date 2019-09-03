Умер продюсер фильма "Достучаться до небес" Томас Циклер

Он ушёл из жизни после непродолжительной болезни в возрасте 55 лет. Подробности не раскрываются.

Немецкий кинопродюсер фильмов "Достучаться до небес" и "Соблазнитель" Томас Циклер умер на 56-м году жизни. Об этом 3 сентября сообщает DPA со ссылкой на директора киностудии Babelsberg Кристофера Фиссера.

Отмечается, что Циклер умер после непродолжительной болезни.

Томас Циклер принимал участие в создании картин "Достучаться до небес" и "Соблазнитель". Также немецкий кинопродюсер известен фильмами "Красавчик-2" и "Мёд в голове" с участием знаменитого актёра Тиля Швайгера. В 2017 году он основал продюсерскую компанию Traumfabrik Babelsberg, которая выпустила киноленту "Фабрика грёз".