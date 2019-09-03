Командир севшего в поле A321 возвращается к работе

Дамир Юсупов, командир самолёта A321 "Уральских авиалиний", 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернётся к работе 4 сентября. Об этом ТАСС рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.
— Завтра капитан <...> выйдет на работу, — сказал он.
Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все находившиеся на борту 226 пассажиров — всё благодаря экипажу. Двум пилотам присвоено звание Героя России.
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