Командир севшего в поле A321 возвращается к работе

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Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Дамир Юсупов, командир самолёта A321 "Уральских авиалиний", 15 августа аварийно севшего на кукурузное поле в Подмосковье, вернётся к работе 4 сентября. Об этом ТАСС рассказал гендиректор авиакомпании Сергей Скуратов.

Завтра капитан <...> выйдет на работу, — сказал он.

Напомним, 15 августа около аэродрома Жуковский совершил жёсткую посадку лайнер А321, вылетевший рейсом Москва — Симферополь. Выжили все находившиеся на борту 226 пассажиров — всё благодаря экипажу. Двум пилотам присвоено звание Героя России.

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