"Думала, они сами меня бросили". Девушка рассказала, как 20 лет искала родных

Юля помнит лишь то, что, когда ей было четыре года, она ехала в поезде и какой-то мужчина вдруг вытащил её из вагона и сказал: "Стой тут". На перроне к ней подошли сотрудники ППС, которым она рассказала, что потерялась. Так началась её новая жизнь, вдали от родных и близких. Юле нашли новую семью в Рязани, которая взяла её под опеку. Она до сих пор благодарна приёмным родителям и горячо их любит.
— Я с детства понимала, что они мне неродные, но они приняли меня как родную, дали два образования, пытались скрасить моё детство. Но периодически я всё равно искала свою семью, — признаётся девушка в беседе с Лайфом. — Были мысли, что родители сами меня бросили. Но я думала: "Даст Бог — значит, найду!"
Мечта сбылась благодаря парню Юли — Илье. Он начал поиски её родителей в Интернете. Всё случилось довольно быстро. Изучив десяток ссылок и поняв, что всё сходится, Илья позвонил в Пуховичский РОВД в Белоруссии и сообщил, что, возможно, это та самая Юлия, которую ищут уже 20 лет.
Все сомнения развеяла наука. Тест ДНК девушки и её предполагаемой мамы подтвердился на 99,999%.
— Она искала родителей по России и по Рязани, думала, что сама гражданка России. А я искал без привязки к местоположению. По ключевым словам "4 года", "девочка Юля", "потерялся ребёнок", — объясняет методику поиска Илья.
На долгожданной встрече Юлии с родными родителями никто не смог сдержать слёз. Девушка говорит, что сразу почувствовала что-то родное, едва увидев свою маму. Да и Илья подтверждает: они похожи как две капли воды.
— Родители хотят, чтобы я переехала к ним, но я останусь в Рязани, у меня тут семья. Мы будем общаться, навещать друг друга, — рассказывает наша героиня. — Они рассказали, что меня украли в детстве, когда я с папой ехала в электричке. На папу напали, а меня украли. Из Белоруссии меня привезли в Рязань.
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