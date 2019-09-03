"Думала, они сами меня бросили". Девушка рассказала, как 20 лет искала родных

Невероятная история Юлии Алпатовой из Рязани потрясла всю страну. 1 октября 1999 года её похитили из поезда в родной Белоруссии. Её воспитала новая семья, но прошлое не давало ей жить спокойно. И вот недавно спустя 20 лет она вновь обняла своих родных родителей. Лайф узнал подробности этой истории из первых уст.

Юля помнит лишь то, что, когда ей было четыре года, она ехала в поезде и какой-то мужчина вдруг вытащил её из вагона и сказал: "Стой тут". На перроне к ней подошли сотрудники ППС, которым она рассказала, что потерялась. Так началась её новая жизнь, вдали от родных и близких. Юле нашли новую семью в Рязани, которая взяла её под опеку. Она до сих пор благодарна приёмным родителям и горячо их любит.

— Я с детства понимала, что они мне неродные, но они приняли меня как родную, дали два образования, пытались скрасить моё детство. Но периодически я всё равно искала свою семью, — признаётся девушка в беседе с Лайфом. — Были мысли, что родители сами меня бросили. Но я думала: "Даст Бог — значит, найду!"

Мечта сбылась благодаря парню Юли — Илье. Он начал поиски её родителей в Интернете. Всё случилось довольно быстро. Изучив десяток ссылок и поняв, что всё сходится, Илья позвонил в Пуховичский РОВД в Белоруссии и сообщил, что, возможно, это та самая Юлия, которую ищут уже 20 лет.

Все сомнения развеяла наука. Тест ДНК девушки и её предполагаемой мамы подтвердился на 99,999%.

— Она искала родителей по России и по Рязани, думала, что сама гражданка России. А я искал без привязки к местоположению. По ключевым словам "4 года", "девочка Юля", "потерялся ребёнок", — объясняет методику поиска Илья.

На долгожданной встрече Юлии с родными родителями никто не смог сдержать слёз. Девушка говорит, что сразу почувствовала что-то родное, едва увидев свою маму. Да и Илья подтверждает: они похожи как две капли воды.

— Родители хотят, чтобы я переехала к ним, но я останусь в Рязани, у меня тут семья. Мы будем общаться, навещать друг друга, — рассказывает наша героиня. — Они рассказали, что меня украли в детстве, когда я с папой ехала в электричке. На папу напали, а меня украли. Из Белоруссии меня привезли в Рязань.