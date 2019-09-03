Московское метро в День города будет работать круглосуточно

Также в ночь с 7 на 8 сентября будут действовать 13 ночных автобусных маршрутов. Парковки в столице будут бесплатными.

В Москве в День города общественный транспорт будет работать в особом режиме. Об этом сообщается на сайте мэра.

Метро и МЦК 7−8 сентября будут работать круглосуточно. Ночью интервалы между поездами составят от трёх до десяти минут.

Наземный общественный транспорт будет работать по графику будней. При этом москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами.

Также в День города в столице можно будет бесплатно припарковать автомобиль, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в Москве 7 и 8 сентября на время празднования Дня города ограничат продажу алкоголя. В магазинах и заведениях, находящихся рядом с местами массовых мероприятий, нельзя будет приобрести спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре.