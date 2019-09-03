Московское метро в День города будет работать круглосуточно

В Москве в День города общественный транспорт будет работать в особом режиме. Об этом сообщается на сайте мэра.
Метро и МЦК 7−8 сентября будут работать круглосуточно. Ночью интервалы между поездами составят от трёх до десяти минут.
Наземный общественный транспорт будет работать по графику будней. При этом москвичи и гости столицы смогут воспользоваться 13 ночными автобусными маршрутами.
Также в День города в столице можно будет бесплатно припарковать автомобиль, сообщает РИА "Новости".
Напомним, в Москве 7 и 8 сентября на время празднования Дня города ограничат продажу алкоголя. В магазинах и заведениях, находящихся рядом с местами массовых мероприятий, нельзя будет приобрести спиртные напитки, а также газировку и соки в стеклянной таре.
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