Штурмовик Су-25УБ разбился в Ставропольском крае

На борту было два пилота, они катапультировались. На их поиски вылетел вертолёт.

Самолёт Су-25УБ разбился в Ставропольском крае. Как сообщает Минобороны РФ, пилотам удалось катапультироваться. Сейчас их ищут.

— При выполнении планового учебно-тренировочного полёта в Ставропольском крае потерпел аварию самолёт Су-25УБ, — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что крушение было в безлюдном месте. Полёт был совершён без боекомплекта.

При этом источник Лайфа в экстренных службах пояснил, что на поиски пилотов вылетел вертолёт. В частности, он обнаружил два парашюта, которые как раз могли принадлежать пропавшим лётчикам.