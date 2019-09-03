Почтовое отделение экстренно эвакуировали из-за зловещей вибрирующей посылки

На место прибыли специалисты экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, которые обнаружили внутри коробки... машинку для стрижки волос.

Инцидент произошёл этим утром в одном из отделений Почты России в городе Белово Кемеровской области. При разборе посылок содержимое одной из них стало жужжать и вибрировать, что всерьёз напугало сотрудников отделения. На место прибыли специалисты экстренных служб, в том числе кинологи с собаками, а персонал был эвакуирован.

В ходе проверки ничего страшного не обнаружили: в коробке оказалась машинка для стрижки волос. Содержимое посылки признали безопасным, так что операторы и почтальоны выдохнули и смогли вернуться к своей работе.

— В настоящее время центральное отделение почтовой связи в городе Белово работает в штатном режиме. Все обязательства перед клиентами выполняются в полном объёме, — пояснили местным журналистам в пресс-службе УФПС Кемеровской области.

Ранее Лайф рассказывал, как десятки выброшенных посылок с AliExpress нашли в лесу под Волгоградом. А до этого сотни недоставленных писем и бандеролей Почты России нашли на помойке в Подмосковье.