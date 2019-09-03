Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке

Российский футболист, полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев тайно пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей во время теракта в Беслане в 2004 году.

Тогда Фатима получила тяжёлую травму головы. Ей до сих пор необходимо проходить дорогостоящую реабилитацию. Сначала семья продавала, что могла, чтобы собрать эти средства, затем пришлось обращаться за помощью.

— И тут нам объявили, что сбор закрыт. "Не хотят разглашать [имя благотворителя], но вам помогли", — рассказала тётя Фатимы в фильме Юрия Дудя. — Это был футболист наш, Алан Дзагоев. Низко кланяюсь ему, огромное спасибо этому парню... Это нас очень тронуло.

С момента теракта в Беслане прошло 15 лет. 1 сентября 2004 года террористы захватили людей во время линейки в школе № 1. Их насильно удерживали в школе три дня без воды и еды. Жертвами теракта стали 334 человека, в том числе 318 заложников, из которых 186 — дети.

Сегодня мы поимённо вспоминаем каждого погибшего во время террористической атаки.