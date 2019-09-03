Медведчук заявил, что от Конституции Украины могут остаться "рожки да ножки"

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Фото © Facebook / Пресс-служба Виктора Медведчука

От Конституции Украины могут остаться "рожки да ножки", заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее депутаты Верховной рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Депутат от партии Медведчука Нестор Шуфрич заявил о нарушениях в ходе внесения изменений в закон.

Если этот спам конституционных изменений продолжится, то мы можем от основного закона получить "ножки и рожки", — отметил Медведчук.

По его словам, изменения в Конституцию Украины нужно вносить в полном соответствии с законодательством.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский предложил внести 10 изменений в конституцию страны.

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