Медведчук заявил, что от Конституции Украины могут остаться "рожки да ножки"

От Конституции Украины могут остаться "рожки да ножки", заявил глава политсовета "Оппозиционной платформы — за жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина".

Напомним, ранее депутаты Верховной рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Депутат от партии Медведчука Нестор Шуфрич заявил о нарушениях в ходе внесения изменений в закон.

— Если этот спам конституционных изменений продолжится, то мы можем от основного закона получить "ножки и рожки", — отметил Медведчук.

По его словам, изменения в Конституцию Украины нужно вносить в полном соответствии с законодательством.

Ранее президент Незалежной Владимир Зеленский предложил внести 10 изменений в конституцию страны.