В Екатеринбурге ищут двух насильников, напавших на девушку — видео

Всех, кто узнает мужчин на видео с камер наблюдения, призывают обратиться в Следственный комитет РФ.

В Свердловской области следователи устанавливают личности двоих мужчин, которые в ночь на 15 августа изнасиловали 20-летнюю девушку, сообщает региональное Следственное управление СК РФ.

Преступление было совершено во дворе жилого дома № 32 по улице Фурманова в Екатеринбурге. На камерах видеонаблюдения были зафиксированы подозреваемые, которые сейчас находятся в розыске.

— Один из сообщников среднего телосложения, брюнет, средняя длина волос, высокий, славянской внешности, на момент преступления была гематома под левым глазом, был одет в спортивную кофту с капюшоном. Второй нападавший: худощавого телосложения, среднего роста, лысый, был одет в спортивный костюм тёмно-синего или чёрного цвета (спортивная куртка с капюшоном), — говорится в сообщении.

Следствие призывает всех, узнавших мужчин на видео, обратиться к правоохранителям.

Напомним, ранее Лайф рассказывал о москвиче, который за два часа попытался изнасиловать четырёх женщин. Мужчина задержан, на него заведено уголовное дело.