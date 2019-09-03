Глава Татарстана "перевернул календарь" вместе с Шуфутинским

Рустам Минниханов тоже в теме. Либо в день, когда горят костры рябин, он просто поменял своего пиарщика.

Президент Татарстана Рустам Минниханов присоединился к массовому флешмобу, посвящённому песне Михаила Шуфутинского "Третье сентября". В своём инстаграме он опубликовал пост, в котором символически перевернул календарь, как это сделал в своём шлягере культовый шансонье.

Подписчики восприняли шутку с восторгом. Многим импонирует, что глава республики оказался "тоже в теме".

К слову, у Минниханова есть своя "инстаграмная" традиция, которую он соблюдает не только по каким-то особенным датам. Практически каждый день в его аккаунте появляется фотография с видом на площадь Свободы в Казани из его рабочего кабинета в Доме правительства.

Напомним, что сам Михаил Шуфутинский объяснил популярность этой песни так: "Мы любим погрустить". Шансонье отметил, что композиция отличается душевностью и трагичностью. Именно это и понравилось россиянам.

А вот кто категорически против шуток и мемов по поводу "Третьего сентября", так это Юрий Лоза. Он назвал это дурновкусием.