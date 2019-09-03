Белорус пытался незаконно вывезти из Литвы трёх россиян и попался

Гражданин Белоруссии задержан в Литве. Он пытался незаконно вывезти через границу трёх россиян. В Службе охраны государственной границы страны рассказали подробности инцидента.

— Пограничники в Лаздийском районе остановили автомобиль Skoda Octavia. За рулём находился 24-летний белорус, который имеет вид на жительство в Польше. Выяснилось, что в машине находились три гражданина России, которые имели при себе только справки, выданные Центром регистрации иностранцев в Пабраде, — говорится в сообщении СОГГ.

Согласно законодательству, россияне могли передвигаться по территории Литвы в течение 24 часов. Однако в итоге они попытались покинуть страну и попасть в Польшу. Им в этом помогал гражданин Белоруссии, которому теперь грозит до шести лет тюрьмы. Сейчас он арестован, а россиян отправили в Центр регистрации иностранцев.