Вдова Децла обвинила свекровь в захвате своей квартиры

Вдова певца Кирилла Толмацкого (Децла) Юлия Киселёва опубликовала в своём инстаграме фото цветущего гибискуса, который ей в своё время подарил ныне покойный супруг. А к нему она присовокупила грустный рассказ о том, как свекровь якобы "захватила" её жилплощадь, отчего этот цветок едва не погиб, сообщают "Дни.ру".
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Гибискус продолжает радовать новыми цветами🌺😍💞. Муж подарил это растение в маленьком горшочке. Несколько лет растение отказывалось цвести. Этой зимой куст очень плохо себя чувствовал, сбрасывал листья,пугал голыми ветками. Представь картину: три ветки, два листика. Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. (думала, что временно поживём в другом месте😅не ожидала смены замков на дверях своего дома) К счастью растение выжило, ожило, покрылось новой листвой, отрастило веточки. Сейчас стоит усыпанное бутонами и цветёт огромными красивейшими цветами. Веточки сгибаются под тяжестью цветов! Разве не радость?! Гардения цветёт, Пассифлора цветёт, Гибискус цветёт! Каждый день раскрываются новые цветы 😍😇 - красота!
Юлия признаётся, что после смерти мужа ей вместе с сыном Антонием, кошкой и гибискусом пришлось поменять местожительство. В квартире всё напоминало об утрате, и потому семейство решило ненадолго съехать, чтобы смириться с трагедией. Вдова рассчитывала, что переезд будет временной мерой, но свекровь, по её словам, рассудила иначе.
— Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. Думала, что временно поживём в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома, — написала она в соцсетях.
Где живут вдова Децла и её сын сейчас, в посте не говорится.
Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Это произошло после выступления в Ижевске. Его посмертно наградили званием легенды хип-хопа. Награду за артиста получил отец.
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