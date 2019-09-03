Вдова Децла обвинила свекровь в захвате своей квартиры

На своей страничке в Instagram она написала, что некто поменял замки в её доме за время непродолжительного отсутствия. Журналисты усмотрели в этом явный намёк на мать рэпера.

Вдова певца Кирилла Толмацкого (Децла) Юлия Киселёва опубликовала в своём инстаграме фото цветущего гибискуса, который ей в своё время подарил ныне покойный супруг. А к нему она присовокупила грустный рассказ о том, как свекровь якобы "захватила" её жилплощадь, отчего этот цветок едва не погиб, сообщают "Дни.ру".

Юлия признаётся, что после смерти мужа ей вместе с сыном Антонием, кошкой и гибискусом пришлось поменять местожительство. В квартире всё напоминало об утрате, и потому семейство решило ненадолго съехать, чтобы смириться с трагедией. Вдова рассчитывала, что переезд будет временной мерой, но свекровь, по её словам, рассудила иначе.

— Менять обстановку после трагедии пришлось всем: сына, кошку, цветы и себя надо было спасать. Думала, что временно поживём в другом месте, не ожидала смены замков на дверях своего дома, — написала она в соцсетях.

Где живут вдова Децла и её сын сейчас, в посте не говорится.

Напомним, Кирилл Толмацкий умер в ночь на 3 февраля в результате острой сердечной недостаточности. Это произошло после выступления в Ижевске. Его посмертно наградили званием легенды хип-хопа. Награду за артиста получил отец.