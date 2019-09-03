В ОП РФ обсудят проект об идентификации владельцев электронной почты

Рабочая группа Общественной палаты РФ по защите прав пользователей, развитию и обеспечению безопасности Интернета на заседании в сентябре намерена обсудить законопроекты об ограничении 20% доли иностранного владения значимыми инфоресурсами. Также будет рассмотрен законопроект об идентификации пользователей электронной почты.

— Следующее заседание рабочей группы будет в сентябре. Мы будем, безусловно, обсуждать в самое ближайшее время законопроекты сенатора Клишаса об идентификации пользователей почты и депутата Госдумы Антона Горелкина о значимых интернет-компаниях, — цитирует ТАСС главу комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

Ранее сообщалось, что закон об идентификации пользователей e-mail позволит снизить число ложных террористических сообщений.