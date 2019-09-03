Сбежавшая с миллионами кассирша впервые заговорила с журналистами — видео

В суде Луиза Хайруллина улыбалась и не скрывала своего лица, но от комментариев отказалась.

Бывшему кассиру "Россельхозбанка" Луизе Хайруллиной, которая сбежала с 23 миллионами, продлили арест ещё на два месяца. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан".

Женщина в зале суда впервые заговорила с журналистами, не скрывала своего лица и даже улыбалась. Но ни на один вопрос не ответила. Также отмечается, что бывший кассир до сих пор отказывается давать показания.

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина ушла из банка, где работала кассиром, взяв 23 миллиона рублей. Когда обнаружилась пропажа, Хайруллину и её семью по месту проживания не нашли.

Более месяца Луиза скрывалась вместе с мужем и детьми. 4 июля женщину задержали в Казани и арестовали.