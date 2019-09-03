Мост за 800 тысяч рухнул через сутки после открытия в уральском посёлке

Жители просили местные власти построить им бетонный мост с 2017 года, но администрация предложила пользоваться лодкой. Тогда люди сами за 10 тысяч рублей построили мост. Ему на замену и должно было прийти новое сооружение.

Мост в посёлке Филькино Свердловской области, которого долго ждали местные жители, рухнул спустя сутки после открытия.

Жители посёлка просили администрацию построить им бетонный мост через реку Каква ещё с 2017 года. Благодаря нему сельчане смогли бы добираться до больницы, школы и магазинов в летний период. Власти утверждали, что денег на строительство моста нет, и предложили жителям лодку с лодочником. Местных жителей это не устроило, они соорудили мост самостоятельно за десять тысяч рублей, заодно подав заявление в правоохранительные органы.

Следствие возбудило уголовное дело о халатности по факту длительного необеспечения граждан безопасной переправой. В конце июня глава города Серов Василий Сизиков пообещал до 1 сентября открыть мост в Филькино. Сооружение построили, но простояло оно совсем недолго.

Жительница посёлка Анастасия рассказала Лайфу, как чуть не провалилась с ребёнком на новом мосту.

— 31 августа рабочие нам сказали: "Вы можете безопасно по нему ходить!" 2 сентября я повела дочку в школу, переходили через этот мост. Когда возвращались со школы, его нет! Он рухнул. "Хороший" мост, — отметила Анастасия.

По словам женщины, новый мост начали строить 23 августа, а закончили 31-го. Руководитель муниципального предприятия "Серов автодор", ответственного за установку сооружения, рассказал Лайфу подробности инцидента.

— В настоящее время работы по возведению понтонной переправы ещё не окончены. Силами подрядной организации планируется завершение работ до конца этой недели. Вчера мост немного завернуло в том месте, где он ещё не был закреплён. В понтон врезался топляк (большое дерево. — Прим. Лайфа). Работы монтажные продолжаются. Мост будет из 11 пластиковых понтонов, оцинкованные балки, сверху дощатый настил, чтобы нога не скользила, и будут ограждения — сказал Роман Кименков.

Руководитель предприятия добавил, что стоимость нового сооружения составит 800 тысяч рублей.