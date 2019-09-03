Путин поручил установить нормативы минимального оклада медиков

До 1 октября правительству необходимо также предложить изменения отраслевой системы оплаты труда медицинских сотрудников.

Президент России Владимир Путин поручил Правительству РФ до 1 октября определить нормативы минимального оклада медицинских работников. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Также кабмину поручили предоставить предложения по совершенствованию системы оплаты труда медиков. Отмечается, что необходима единая структура окладов по всем регионам страны и обязательные стимулирующие надбавки.

Также Путин поручил главам регионов обеспечить работников сферы здравоохранения служебным жильём, которое передаётся в собственность после десяти лет работы. Кроме того, губернаторов обязали обеспечить детям медиков место в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин поручил правительству решить вопрос о досрочной пенсии шахтёрам.