Кот — талисман музея "Гараж" нашёлся спустя месяц после пропажи

Талисман музея "Гараж" — кот Гараж, пропавший в конце июля, найден в подмосковном городе Лобне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу учреждения.

— Недавно нам написали, что нашли очень похожего кота на передержке у девушки в Лобне. Мы созвонились с ней, съездили на место и забрали кота — он даже не сорвал свой ошейник, — рассказали в музее.

Сейчас Гараж должен пройти медобследование. После того как он восстановит силы и вес, кот выйдет на работу.

Пушистый живёт в музее уже несколько лет, на его инстаграм подписано почти восемь тысяч человек. Также в музее он имеет личную сувенирную линейку.