В Шереметьево раскрыли подробности ЧП с самолётами "Аэрофлота" и Royal Flight

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Кирилл Зыков 

Пассажиров "Аэрофлота" на резервном самолёте уже в 18:00 должны отправить в Пекин.

В пресс-службе Шереметьево сообщили Лайфу подробности столкновения самолётов авиакомпаний "Аэрофлот" и Royal Flight. Лайнеры задели друг друга крыльями во время буксировки.

ВС B-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла ВС авиакомпании "Аэрофлот" А-330, рейс SU202 Москва — Пекин, — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.

Инцидент произошёл на рулёжной дорожке за пределами взлётно-посадочной полосы.

На борту "Аэрофлота" было 229 пассажиров. Их эвакуировали с лайнера и на автобусе доставили в терминал. В 18:00 их отправят резервным рейсом в Пекин. Сам аэропорт работает в штатном режиме.

Автор:
Ольга Янковская
ОЯ
Ольга Янковская
Соавторы:
Елизавета  Клопкова
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