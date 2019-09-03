Депутаты Верховной рады разных созывов устроили ресторанную драку

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Фото © Shutterstock 

Причины конфликта пока не известны, однако, судя по всему, политика здесь ни при чём.

В одном из ресторанов в центре Киева подрались бывший и нынешний депутаты Верховной рады Руслан Богдан и Сергей Алексеев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

<p>Фото © Facebook<a href="https://www.facebook.com/Ruslan.Bogdan.Deputat/photos/a.198616827259456/198618317259307/?type=1&theater" target="_blank">/Ruslan.Bogdan</a></p>

Причина потасовки неизвестна, однако для одного из драчунов всё закончилось больничной койкой. У Алексеева диагностирован перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Жаловался ли он на своего обидчика, неизвестно, однако ответственность может наступить для них обоих. По заявлению от владельца ресторана решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, сообщают СМИ.

<p>Фото © Facebook/<a href="https://www.facebook.com/deputy.alekseev/photos/a.888245631215770/2356987484341570/?type=1&theater" target="_blank">deputy.alekseev</a></p>

Любопытно, что оба нардепа — бывший и нынешний — воздерживаются от комментариев по поводу потасовки, что наводит на мысли, что конфликт произошёл отнюдь не из-за политических разногласий.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Депутат Нестор Шуфрич уже заявил о нарушениях в ходе внесения изменений в закон.

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