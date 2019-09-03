Депутаты Верховной рады разных созывов устроили ресторанную драку

Причины конфликта пока не известны, однако, судя по всему, политика здесь ни при чём.

В одном из ресторанов в центре Киева подрались бывший и нынешний депутаты Верховной рады Руслан Богдан и Сергей Алексеев. Об этом сообщает УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах Украины.

Причина потасовки неизвестна, однако для одного из драчунов всё закончилось больничной койкой. У Алексеева диагностирован перелом ребра и многочисленные ушибы головы и туловища. Жаловался ли он на своего обидчика, неизвестно, однако ответственность может наступить для них обоих. По заявлению от владельца ресторана решается вопрос о возбуждении уголовного дела о хулиганстве, сообщают СМИ.

Любопытно, что оба нардепа — бывший и нынешний — воздерживаются от комментариев по поводу потасовки, что наводит на мысли, что конфликт произошёл отнюдь не из-за политических разногласий.

Напомним, ранее депутаты Верховной рады проголосовали за отмену депутатской неприкосновенности. Депутат Нестор Шуфрич уже заявил о нарушениях в ходе внесения изменений в закон.