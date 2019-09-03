Для туристов предложили ограничить "нерезиновую" Куршскую косу

Без угрозы для экологии парк может посещать только один миллион человек ежегодно.

Министр культуры и туризма Калининградской области Андрей Ермак предложил ограничить посещение национального парка "Куршская коса" из-за угрозы для его экологии.

— Куршская коса, извините за выражение эмоциональное, не резиновая, и она не может принять всех желающих — как на своих машинах, так и на автобусах в рамках экскурсионной программы, — заявил глава ведомства журналистам.

В качестве аргументов Ермак привёл исследование, согласно которому Куршскую косу без угрозы для экологии парка может посещать только один миллион туристов в год, в то время как число его посетителей значительно больше. Министр предложил построить в парке велодорожку, чтобы снизить число людей, приезжающих туда на автомобилях. По данным "Интерфакса", туристические маршруты закроют, если технические возможности косы будут превышены.

В 2000 году Куршская коса была включена в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В парке обитает 296 видов наземных позвоночных животных и произрастает около 600 видов древесной, кустарной и травяной растительности.