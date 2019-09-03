Симоньян, Потупчик и Красовский выберут топ Telegram-каналов, освещающих выборы

Конкурс станет фишкой всероссийского онлайн-марафона "Ночь выборов — 2019", который пройдёт 8 сентября.

Организаторы онлайн-марафона "Ночь выборов — 2019" проведут конкурс среди Telegram-каналов по освещению соответствующей повестки. Об этом стало известно на пресс-конференции во вторник, которую транслировал Лайф.

В жюри войдут Маргарита Симоньян, Антон Красовский, Екатерина Винокурова, Максим Кононенко, Кристина Потупчик и глава оргкомитета "Ночь выборов — 2019" политтехнолог Дмитрий Гусев.

— Мы надеемся, что появится ещё несколько таких знаковых медийных людей, которые занимаются как раз мессенджером Telegram, — рассказал Гусев. — По пяти номинациям, среди которых "Лучший выборный канал года", будут вручаться премии каким-то Telegram-каналам. Это тоже станет изюминкой "Ночи выборов".

Всероссийский онлайн-марафон "Ночь выборов — 2019" пройдёт 8 сентября. В прямом эфире все желающие смогут следить за голосованием по всей стране. Гостями студии станут лидеры главных политических партий России, а также звёзды кино и телевидения.