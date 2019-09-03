В московском СИЗО сыграли необычную свадьбу: трансгендер женился на возлюбленной

В московском СИЗО № 6 прошла свадьба трансгендера и женщины, сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачёва. В беседе с Лайфом она рассказала подробности мероприятия.

— Сама церемония прошла очень быстро, буквально быстро, десять минут. Всё происходило по упрощённой схеме. Никакой брачной ночи не было, все сразу разошлись. Организовать свадьбу несложно, было сложнее разобраться с паспортом Назара (трансгендера. — Прим. Лайфа). Особо планов у них нет, сейчас главное — разобраться с делом Назара, — рассказала Меркачёва.

По словам правозащитницы, для невесты этот брак стал уже четвёртым по счёту.