В московском СИЗО сыграли необычную свадьбу: трансгендер женился на возлюбленной

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В московском СИЗО № 6 прошла свадьба трансгендера и женщины, сообщила замглавы Общественной наблюдательной комиссии столицы Ева Меркачёва. В беседе с Лайфом она рассказала подробности мероприятия.

<p>Невеста Елена (слева) и Ева Меркачёва. Фото © Facebook / <a href="https://scontent.fhel2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/69538119_2753705371340275_8220158141405331456_n.jpg?_nc_cat=109&_nc_oc=AQljD9Ja6RSJmasoKDpkwmd_lDtkc_vIxU1xIcQP3hvnGAGo7Hk8vJFHp6QFoLeNzp4&_nc_ht=scontent.fhel2-1.fna&oh=b53b85da2a18afc3e54932d914e0de52&oe=5DCA5737" target="_blank">Меркачёва Ева</a></p>

— Сама церемония прошла очень быстро, буквально быстро, десять минут. Всё происходило по упрощённой схеме. Никакой брачной ночи не было, все сразу разошлись. Организовать свадьбу несложно, было сложнее разобраться с паспортом Назара (трансгендера. — Прим. Лайфа). Особо планов у них нет, сейчас главное — разобраться с делом Назара, — рассказала Меркачёва.

По словам правозащитницы, для невесты этот брак стал уже четвёртым по счёту.

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