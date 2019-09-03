Житель Кубинки обстрелял игравших во дворе детей, пуля попала в голову девочке

В городе Кубинке Московской области житель одного из домов открыл стрельбу по детям, гулявшим во дворе, сообщает "Комсомольская правда".

Инцидент произошёл 25 августа на Нарофоминском шоссе. Воскресным вечером на площадке резвились дети, родители наблюдали за ними с лавочек. Около 20:30 раздались выстрелы, одна из пуль попала в голову шестилетней девочке.

— Мы сразу вызвали полицию и смогли узнать человека, который этим занимается, — рассказала мать пострадавшей.

К счастью, ребёнок не получил серьёзных повреждений. По данным полиции, стрелявшим оказался 33-летний мужчина. В качестве оружия он использовал пневматический пистолет Макарова. Выстрелов было как минимум четыре, мотивы злоумышленника пока не выяснены. Следствие возбудило уголовное дело по статье "Хулиганство".