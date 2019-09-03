Зоозащитница превратила свой дом в приют для сотни собак из-за урагана "Дориан"

"На каждом из Багамских островов есть множество бездомных псов, моё сердце болит за тех, кому негде спрятаться", — написала она в Facebook.

Жительница столицы Багамских Островов — Нассау — спасла от урагана "Дориан" 97 бездомных псов, укрыв их в своём коттедже. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на фейсбук зоозащитницы.

— 97 собак сейчас внутри моего дома, из них 79 — у меня в спальне, — рассказывает Шелла Филлипс.

Женщина отмечает, что её город пострадал от удара стихии намного меньше, чем соседние территории. И ей больно думать о том, сколько собачьих жизней мог унести этот разрушительный ураган. Она просит всех, у кого есть возможность, хотя бы на время непогоды предоставлять кров и приют багамским бродячим псам и кошкам.

— На каждом из Багамских островов есть множество бездомных животных, и моё сердце болит за тех, кому негде спрятаться, — написала она в Facebook.

Ранее сообщалось, что ураган "Дориан" направляется к Восточному побережью США, в Южной Каролине, Джорджии и Флориде власти штатов объявили масштабную эвакуацию населения. Сейчас стихия бушует на Багамах, уже забрав жизни пяти человек.