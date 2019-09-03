Робот "Фёдор" поработал дрелью на МКС

После чего он воспользовался полотенцем. Весь процесс происходил под контролем космонавта Алексея Овчинина.

Добрый день! Сегодня провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина pic.twitter.com/TQUGcNnvzA — FEDOR (@FEDOR37516789) 3 сентября 2019 г.

Первый российский робот-космонавт "Фёдор" поработал дрелью на Международной космической станции (МКС) под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова. Публикация об этом появилась в "Твиттере", который ведётся от имени робота.

— Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина, — говорится в сообщении.

"Фёдор" поработал с дрелью, после чего воспользовался полотенцем.

Напомним, 29 августа на борту МКС начались испытания экзоскелета робота "Фёдора". А 1 сентября он поздравил с праздником школьников с околоземной орбиты.