Робот "Фёдор" поработал дрелью на МКС

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Видео © Twitter/@FEDOR37516789

После чего он воспользовался полотенцем. Весь процесс происходил под контролем космонавта Алексея Овчинина.

Первый российский робот-космонавт "Фёдор" поработал дрелью на Международной космической станции (МКС) под дистанционным управлением космонавта Александра Скворцова. Публикация об этом появилась в "Твиттере", который ведётся от имени робота.

— Провели серию работ с бортовыми инструментами, которые могут понадобиться для внекорабельной деятельности. Работа с электродрелью проходила под постоянным контролем Алексея Николаевича Овчинина, — говорится в сообщении.

"Фёдор" поработал с дрелью, после чего воспользовался полотенцем.

Напомним, 29 августа на борту МКС начались испытания экзоскелета робота "Фёдора". А 1 сентября он поздравил с праздником школьников с околоземной орбиты.

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