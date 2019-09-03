Уральская пенсионерка лишилась квартиры из-за полной тёзки из Воронежа

Сейчас женщине приходится ютиться в старом общежитии в комнате площадью 11 квадратных метров.

Жительница Свердловской области не смогла получить новую квартиру после выселения из аварийного жилья из-за ошибки местных властей, сообщает "360".

Надежду Ивановну Иванову выселили из аварийного дома в посёлке Буланаш. Она должна была переехать в новый дом, если бы чиновники не решили, что у неё уже есть квартира в Воронежской области. Но на самом деле там проживает полная тёзка пенсионерки с такой же датой рождения.

Сейчас женщина проживает в старом общежитии в комнате площадью 11 квадратных метров. По закону Надежде Ивановне полагалась равноценная замена жилью, из которого её выселили, а именно 63 квадратных метра.

Переехав в тесную комнатку, пенсионерка взяла в кредит чайник и печь и стала терпеливо ждать. Чтобы выйти на балкон, ей приходится передвигать всю мебель и коробки. Позже женщина всё-таки решила написать заявление в полицию.

Прокуратура обязала местные власти предоставить пенсионерке законное жильё. В поселковой администрации заявили, что не могут этого сделать. Ведь в Буланаше уже длительное время ничего не строилось.