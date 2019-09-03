Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в Восточном экономическом форуме. В столицу Приморья российский лидер прилетел прямиком из Монголии.

По плану завтра глава государства встретит премьер-министра Индии Нарендру Моди. Они посетят судоверфь "Звезда". В этот же день Путин проведёт заседание президиума Госсовета по вопросу национальной программы развития Дальнего Востока. Вечером он с Моди посетит выставку "Улица Дальнего Востока" и пообщается за ужином тет-а-тет.

В четверг состоится встреча с премьер-министром Малайзии Махатхиром Мохамадом, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и заместителем премьера Госсовета КНР Ху Чуньхуа. Затем они примут участие в пленарке ВЭФ.