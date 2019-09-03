В Твери школьников сводили на суд над покупателем наркотиков

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Фото © Пресс-служба Пролетарского районного суда

В Твери школьников пригласили на открытое заседание Пролетарского районного суда, где рассматривали уголовное дело местного жителя, обвиняемого в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере.

<p>Фото © <a href="http://proletarsky.twr.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=51&gid=10" target="_blank">Пресс-служба Пролетарского районного суда</a></p>

Старшеклассники имели возможность присутствовать на судебном заседании с начала процесса до вынесения приговора. В ходе рассмотрения дела школьники познакомились с ролью в судебном процессе судьи, государственного обвинителя, защитника, секретаря судебного заседания, — говорится в сообщении пресс-службы суда.

После заседания судья Марина Сайкова и прокурор Сергей Лежников ответили на все возникшие у старшеклассников вопросы.

Что касается приговора, то подсудимый получил три года и шесть месяцев колонии строгого режима.

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