Голограмма Уитни Хьюстон даст концерты в 2020 году

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Фото © Vittorio Zunino Celotto / Getty Images 

Лазерное изображение американской певицы выступит в рамках гастрольного тура в Великобритании.

Голограмма американской певицы Уитни Хьюстон выступит на концертах в рамках турне по Великобритании, сообщает The Independent.

— Тур станет невероятным зрелищем. Мы старались сделать шоу максимально достоверным, — рассказал Сет Фабер, старший вице-президент по маркетингу компании Primary Wave, владеющей правами на изображение исполнительницы.

"Лазерная певица" создавалась несколько лет компанией, которая также работала над голограммами музыкантов Роя Орбисона и Эми Уайнхаус.

Напомним, американская певица Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году в возрасте 48 лет. Следствие сообщило, что причиной смерти стало случайное утопление в ванной гостиничного номера.

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