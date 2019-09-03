Голограмма Уитни Хьюстон даст концерты в 2020 году

Лазерное изображение американской певицы выступит в рамках гастрольного тура в Великобритании.

Голограмма американской певицы Уитни Хьюстон выступит на концертах в рамках турне по Великобритании, сообщает The Independent.

— Тур станет невероятным зрелищем. Мы старались сделать шоу максимально достоверным, — рассказал Сет Фабер, старший вице-президент по маркетингу компании Primary Wave, владеющей правами на изображение исполнительницы.

"Лазерная певица" создавалась несколько лет компанией, которая также работала над голограммами музыкантов Роя Орбисона и Эми Уайнхаус.

Напомним, американская певица Уитни Хьюстон скончалась в 2012 году в возрасте 48 лет. Следствие сообщило, что причиной смерти стало случайное утопление в ванной гостиничного номера.