Умерла сестра Юлии Тимошенко

СМИ узнали, почему глава партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко пропустила заседание Рады 3 сентября. В семье политика произошло горе — умерла двоюродная сестра Тимошенко Татьяна Шарапова.

По данным "КП в Украине", 47-летняя женщина скончалась в Днепре, там же 2 сентября прошло отпевание и 3-го — церемония прощания. Мать Татьяны — сестра матери Юлии Тимошенко и глава днепропетровского отделения "Батьковщины".

— Выражаем искренние соболезнования главе днепропетровской областной организации "Батьковщины" Антонине Ульяхиной по поводу невосполнимой утраты дочери Татьяны, — говорится на странице отделения в "Фейсбуке".

У Татьяны остался муж, взрослые сын и дочь и маленький внук.

Ранее о том, что лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко не присутствовала в Верховной раде 3 сентября по семейным обстоятельствам, рассказал депутат украинского парламента Валентин Наливайченко.