Суд отпустил под домашний арест двух фигурантов дела о массовых беспорядках

Басманный суд Москвы перевёл под домашний арест до 8 октября участника массовых беспорядков на несанкционированном митинге 27 июля Сергея Фомина. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также под домашний арест до 27 сентября был переведён другой фигурант — Егор Жуков. При этом следствие сняло с него обвинения в массовых беспорядках 27 июля, однако ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму.

Ранее суд приговорил к двум годам обвиняемого в нападении на силовика 27 июля Данилу Беглеца. Иван Подкопаев, который на несогласованной акции распылил баллончик в лица полицейских, получил три года колонии общего режима.