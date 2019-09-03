В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста

У убитой зафиксировали черепно-мозговую травму. По предварительной версии, девушку также ограбили.

В Сочи под 27-метровым Верещагинским мостом обнаружили тело 24-летней девушки. Об этом сообщает портал "Югополис" со ссылкой на помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анну Пушкину.

По предварительной версии, девушку изнасиловали и ограбили, после чего сбросили с моста.

Отмечается, что сейчас проводится медицинская экспертиза и выясняются обстоятельства смерти.

Напомним, в Екатеринбурге ищут двух мужчин, которые изнасиловали девушку во дворе жилого дома.