В Сочи девушку изнасиловали и сбросили с 27-метрового моста

В Сочи под 27-метровым Верещагинским мостом обнаружили тело 24-летней девушки. Об этом сообщает портал "Югополис" со ссылкой на помощника руководителя СУ СК РФ по Краснодарскому краю Анну Пушкину.
По предварительной версии, девушку изнасиловали и ограбили, после чего сбросили с моста.
Отмечается, что сейчас проводится медицинская экспертиза и выясняются обстоятельства смерти.
Напомним, в Екатеринбурге ищут двух мужчин, которые изнасиловали девушку во дворе жилого дома.
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