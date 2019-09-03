Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов – 2019"

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Главным участником онлайн-марафона "Ночь выборов — 2019", который пройдёт в Санкт-Петербурге 8 сентября, станет игуана Варвара. Рептилия должна будет определить самого слабого кандидата и съесть его фигуру.

<p>Фото © VK / <a href="https://sun9-3.userapi.com/c851532/v851532861/1a3058/BN-bhsiOVQ0.jpg" target="_blank">Ilya Strelkov</a></p>

Главным героем будет игуана по имени Варвара, которая в назначенный час, примерно в 22:30, определит самого слабого кандидата и съест его как капусту. Совершенно жуткое зрелище, — рассказал на пресс-конференции председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он добавил, что игуана находится в хорошей форме и готова к "битве".

Единый день голосования пройдёт 8 сентября. Выборы разного уровня состоятся в 85 регионах России.

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