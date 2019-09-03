Игуана Варвара съест фигуру самого слабого кандидата на "Ночи выборов – 2019"

Главным участником онлайн-марафона "Ночь выборов — 2019", который пройдёт в Санкт-Петербурге 8 сентября, станет игуана Варвара. Рептилия должна будет определить самого слабого кандидата и съесть его фигуру.

— Главным героем будет игуана по имени Варвара, которая в назначенный час, примерно в 22:30, определит самого слабого кандидата и съест его как капусту. Совершенно жуткое зрелище, — рассказал на пресс-конференции председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

Он добавил, что игуана находится в хорошей форме и готова к "битве".

Единый день голосования пройдёт 8 сентября. Выборы разного уровня состоятся в 85 регионах России.