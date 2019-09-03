Лукашенко похвастался "теслой" от Илона Маска

Президент Белоруссии рассказал, что его всегда привлекал электротранспорт. Два года назад он уже тестировал автомобиль.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время интервью телеканалу СТВ рассказал о том, что Илон Маск подарил ему электромобиль "Тесла".

— У меня есть электрическая машина "Тесла", я иногда её тестирую. Маск подарил, — сказал Лукашенко.

Также уже в эфире другого белорусского телеканала ОНТ лидер заявил, что очень интересуется электротранспортом. Но из-за того, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет ездить на работу на велосипеде, от идеи пришлось отказаться.

— Меня всегда тянет к тому, чтобы сесть на электромотоцикл или велосипед и поехать на работу, но всё испортил Зеленский, — объяснил он.

Два года назад в свой день рождения Лукашенко лично провёл тест-драйв Tesla Model S.