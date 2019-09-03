Названы лучшие страны для экотуризма. Россия в топ-15

При оценке РФ специалисты отметили, что в стране действует 87 национальных парков. По данному параметру мы вошли в пятёрку лучших.

Россия завоевала 14-ю строчку рейтинга лучших стран для экотуризма. Список подготовили и опубликовали исследователи Global Wildlife Travel Index.

Как уточняется, в первую десятку вошли Финляндия, Швеция, Бразилия, Канада, США, Норвегия, Испания, Германия, Польша и Словения. На 107-й (и последней) строчке разместилась Республика Эль-Сальвадор.

Авторы исследования уточнили, что при составлении рейтинга учитывали количество нацпарков, биоразнообразие, риск исчезновения различных видов животных и растений, внесённых в Красную книгу, а также меры, принимаемые страной для сохранения природы.

Отмечается, что в лучшей стране для экотуризма, по мнению экспертов, зафиксировано не только огромное разнообразие представителей флоры и фауны, но и красивые пейзажи, а также 39 нацпарков, при этом лес покрывает более 73% территории государства. Также в Финляндии широко поддерживается и продвигается идея защиты окружающей среды.

При оценке России специалисты отметили, что в стране действует 87 национальных парков и по данному параметру РФ вошла в пятёрку лучших. Также подчёркивается, что на территории нашей страны можно найти 255 видов живых организмов, живущих в дикой природе.

Ранее сообщалось, что иностранных туристов в России стало больше на 25%.