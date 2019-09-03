В Австралии вегетарианка подала в суд на соседа из-за запаха шашлыка

Также она пожаловалась на запах сигаретного дыма и громкие звуки во время игр соседских детей.

Жительница австралийского города Перт Сила Карден подала в суд на соседа из-за запаха шашлыка, из-за которого она "не может выйти во двор", сообщает 9News. Как уточняется, женщина жалуется, что любовь соседа к барбекю из рыбы и мяса отравляет ей жизнь.

— Из всех запахов я чувствую только запах рыбы. Я не могу насладиться прогулкой на заднем дворе. Не могу туда выйти, — заявила Карден.

Также она не приемлет запах сигаретного дыма и громкие игры соседских детей, из-за которых не может уснуть. Женщина настаивает на том, что соседи якобы специально не прекращают её мучить и желают сильнее досадить.

По предварительным данным, австралийка обратилась в суд ещё в прошлом году, однако её жалобу не удовлетворили. После этого она направила иск в Верховный суд, однако и там её требования проигнорировали, посоветовав "направить свои значительные запасы энергии на решение конфликта самым оптимальным образом". Тем не менее Карден планирует подать ещё один иск и продолжить борьбу.