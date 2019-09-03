ПВО Сирии отразила атаки беспилотников на российскую базу Хмеймим

Сирийская ПВО отразила атаку беспилотных летательных аппаратов, запущенных с позиций террористов в сторону российской авиабазы Хмеймим.
— В городе Латакия слышны взрывы из-за работы ПВО, отражающей атаку нескольких БПЛА, запущенных террористами в зоне деэскалации в направлении базы Хмеймим, — передаёт сообщения сирийских СМИ РИА "Новости".
Как сообщал Лайф, ранее американские войска нанесли удар по провинции Идлиб, не предупредив Россию и Турцию. При этом накануне армия Сирии сообщила о прекращении огня в этой зоне. В Минобороны РФ также заявили, что удар США по Идлибу привёл ко множеству жертв.
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