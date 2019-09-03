Экс-глава Пентагона рассказал, какую страну считает самой опасной

Экс-глава Минобороны США признался, что рассматривает Пакистан как самую опасную страну в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала. Об этом пишет газета Hindustan Times.

В своей новой книге Call Sign Chaos: Learning to Lead (Позывной "Хаос": обучение управлению. — Прим. Лайфа) бывший глава оборонного ведомства признался, что из всех стран, с которыми ему приходилось иметь дело, "Пакистан — самая опасная". При этом он отметил, что его точку зрения якобы разделяют даже сами пакистанские военные.

— Они отдают себе отчёт в том, что происходит, они это понимают. Если вы возьмёте радикализованное общество и добавите к этому самый стремительно растущий в мире ядерный арсенал, вы поймёте, почему одно из моих убеждений касается того, что нам необходимо сейчас сконцентрировать внимание на контроле вооружений и нераспространении, — добавил он.

Напомним, с 1 января 2019 года экс-глава оборонного ведомства Джеймс Мэттис ушёл в отставку из-за расхождения во взглядах с президентом США Дональдом Трампом. Исполняющим обязанности главы Пентагона стал Патрик Шанахан, однако позже он решил не проходить процесс утверждения в сенате и ушёл из ведомства в связи с семейными скандалами в прошлом. Лайф сообщал, что в июле министром обороны США официально стал Марк Эспер.